Помогите с 25 я уже помер

Математика
Помогите с 25 я уже помер
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Автор: Гость
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Гость:
Интересная задачка на те же 0,5 метра 
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