В редеющий туман вплетались чёрные дымки буксирных пароходов, медленно тащивших ??о реке вереницы УЖЕ груженых барж СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ДАЮ 25 БАЛЛОВ!!!!
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В редеющий туман вплетались чёрные дымки буксирных пароходов, медленно тащивших ??о реке вереницы УЖЕ груженых барж СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ДАЮ 25 БАЛЛОВ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дымки подлежащие вплетались сказуемое . уже подлежащие тащивших сказуемое
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