В редеющий туман вплетались чёрные дымки буксирных пароходов, медленно тащивших ??о реке вереницы УЖЕ груженых барж СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ДАЮ 25 БАЛЛОВ!!!!

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В редеющий туман вплетались чёрные дымки буксирных пароходов, медленно тащивших ??о реке вереницы УЖЕ груженых барж СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ДАЮ 25 БАЛЛОВ!!!!

Автор: Гость