Почему любую систему можно описать как чёрный ящик
Информатика
Почему любую систему можно описать как чёрный ящик
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Гость:
Потому что человек изначально не может определить всю суть и составные предмета
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