Работа с текстом. Раздели выделенные слова для переноса. какое слово нельзя перен??сти. В субботумы поехали в зоопарк.Долго ехали на троллейбусе по шоссе. Вот и приехали. Зоопарк был большим. Все было интересно, хотя весь наш к...

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Работа с текстом. Раздели выделенные слова для переноса. какое слово нельзя перен??сти. В субботумы поехали в зоопарк.Долго ехали на троллейбусе по шоссе. Вот и приехали. Зоопарк был большим. Все было интересно, хотя весь наш класс очень устал. Нам надолго запомнится и катание на пони. Мы держали в руках вожжи и скакали по тенистой аллее зоопарка. помогите пожалуйста)

Автор: Гость