Работа с текстом. Раздели выделенные слова для переноса. какое слово нельзя перен??сти. В субботумы поехали в зоопарк.Долго ехали на троллейбусе по шоссе. Вот и приехали. Зоопарк был большим. Все было интересно, хотя весь наш к...
Русский язык
Работа с текстом. Раздели выделенные слова для переноса. какое слово нельзя перен??сти. В субботумы поехали в зоопарк.Долго ехали на троллейбусе по шоссе. Вот и приехали. Зоопарк был большим. Все было интересно, хотя весь наш класс очень устал. Нам надолго запомнится и катание на пони. Мы держали в руках вожжи и скакали по тенистой аллее зоопарка. помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суб-бо-ту, по-ех-ал-и, зо-оп-арк, дол-го, е-ха-ли, тро-лей-бу-се, шос-се, при-ех-ал-и, боль-шим, бы-ло, ин-те-рес-но, хо-тя, оч-ень, ус-тал, на-дол-го, за-пом-нит-ся, ка-та-ни-е, по-ни, дер-жа-ли, ру-ках, вож-жи, ска-кал-ки, те-нис-той, ал-ле-е, зо-оп-ар-ка. Нельзя разделить слова: Вот, был, всё, было, весь, наш, класс, нам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Упростите выражение 1) 2(x+3)+5(x+1) 2)9(7+y)+8(6+y) 3)4(3x+23)+7(6+5x) 4)12(9+8y)+3(11+6y) ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
Математика
Русский язык