Поже !!! отправьте какой нибудь стих

Гость: Гость:

Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая моя, Она в глуши лесов сосновых Давно, давно ты ждёшь меня. Ты под окном своей светлице Горюешь, будто на часах, И медлят поминутно спицы В твоих наморщиных руках. Глядишь в забытые вороты На чёрный, отдалённый путь: Тоска, предчуствия, зоботы Теснят твою всечасно грудь... А.С. Пушкин "Няне"