Представь себя Робинзоном на необитаемом острове. Чем тебе помогли бы животные и ??астения ?

Гость: Гость:

На острове используя одежду ты мог бы построить себе жилище для дальнейшего проживания. Растения можно использовать в качестве лекарств или даже еды. С животными всё предельно просто, ты можешь использовать их мясо в качестве еды. Еще из шкуры животного ты можешь сделать одежду.