Представь себя Робинзоном на необитаемом острове. Чем тебе помогли бы животные и ??астения ?
Окружающий мир
Представь себя Робинзоном на необитаемом острове. Чем тебе помогли бы животные и ??астения ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На острове используя одежду ты мог бы построить себе жилище для дальнейшего проживания. Растения можно использовать в качестве лекарств или даже еды. С животными всё предельно просто, ты можешь использовать их мясо в качестве еды. Еще из шкуры животного ты можешь сделать одежду.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Один рабочий работал 3 дня, по 7 ч в день, а другой-2 дня, по 8 ч в день. Вместе они изго??овили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабоч...
Математика
Найдите значение выражения, применив распределительное свойство умножения: а)32×(1250+625+9); б)421×608+379×608+9200×608; в)222×483+222×398-222×581
Музыка
Русский язык
Работа с текстом. Раздели выделенные слова для переноса. какое слово нельзя перен??сти. В субботумы поехали в зоопарк.Долго ехали на троллейбусе по...