Пожалуйста решите систему {У=5х в кубе - х, {6х-5х в кубе + у =30;

Математика
Пожалуйста решите систему {У=5х в кубе - х, {6х-5х в кубе + у =30;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляешь у из первого уравнения во второе и получаешь: 6x-5x³+(5x³-x)=30 6x -5x³+5x³-x=30     6x-x=30 5x=30 x=30÷5 x=6
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