3 класс подчеркнит многозначные слова. Алфавит, ворона, посуда, петрушка, албом; ??орока, ветер молоток молния торт щавель
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3 класс подчеркнит многозначные слова. Алфавит, ворона, посуда, петрушка, албом; ??орока, ветер молоток молния торт щавель
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Тут только слово: молния многозначное
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