Помогите сочинить сказку про животных. максимум 5 предложений.

Литература
Помогите сочинить сказку про животных. максимум 5 предложений.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили в одном лесу двери и когда своё объядинились и говорят у нас в лесу
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