Ғаламтор қай елде пайда балған?
Қазақ тiлi
Ғаламтор қай елде пайда балған?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интернет тарихы 1969 жылдан басталады ең бірінші АҚШ та Лосанжелс штатының Калифорния универінде орнатылған. 1970ж. Электронды почта қолданысқа енсе. 1989ж. Чат өмірге келді. 1990 Арпанент NSP net пен бәсекелесе алмай жұмысын тоқтатып телефон арқылы интернетке қосылуға мүмкіндік ашты. 1991 интернет пайда болды
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