Помогите срочно решить , заранее спасибо , но решите правильно
Алгебра
Помогите срочно решить , заранее спасибо , но решите правильно
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Гость:
А)4k/m б)1/у в)3аb^2/2(a-b)^2 г)4a^2-b^2
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