Помогите сост 4 сложных предложения с разными союзами
Русский язык
Помогите сост 4 сложных предложения с разными союзами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весь день метёт снег, и я не решаюсь выйти на улицу. (соединительный союз и) Я хотел поговорить с другом, но он был не в настроении (противительный союз но) Я решил сделать или математику, или русский. (разделительный союз или - или).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Однажды гусак червяк барсук поросёнок и бурундук поспорили у кого самое простое имя только в моем имени нет суффикса сказал бурундук а на самом дел...
Русский язык
Задание: Из каждой пары предложений составьте одно с однородными членами. Не повт??ряйте одинаковых слов в составленных предложениях. Используйте п...
Английский язык
Математика
Қазақ тiлi