502. на автобазе были грузовые и легковые автомашины. грущовые автомашины составля??и 5/6 всех машин, 2/3 легковых автомашин были "волги", а ост. автомашины - Мосевичи. Какую часть всех машин автобазы соствляли Москвичи.

Математика
502. на автобазе были грузовые и легковые автомашины. грущовые автомашины составля??и 5/6 всех машин, 2/3 легковых автомашин были "волги", а ост. автомашины - Мосевичи. Какую часть всех машин автобазы соствляли Москвичи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грузовые автомашины = 5/6 от всех машин Значит, легковых машин было 1/6 от всех машин "Волги" = 2/3 от 1/6 = 2*1 / 3*6 = 2/18 = 1/9 от всех машин 1 - 5/6 - 1/9 = (18 - 15 - 2) / 18 = 1/18 всех машин были "Москвичи".
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