Швея потратила 28м 80см ткани на 9 костюмов сколько требуется ткани на 60костюмо

Математика
Швея потратила 28м 80см ткани на 9 костюмов сколько требуется ткани на 60костюмо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28 × 100 + 80 =  2880(см)-на девять костюмов. 2)2880 / 9 =  320(см)-на один костюм. 3) 320 × 60 =  19200(см)-на шестьдесят костюмов. 4)19200/100=192(м) Ответ:192 метра
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