Помогите морфологический разбор слова продвигаясь Постепенно продвигаясь
Русский язык
Помогите морфологический разбор слова продвигаясь Постепенно продвигаясь
Ответ(ы) на вопрос:
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Начальная форма: ПРОДВИГАТЬСЯ Часть речи: деепричастие Грамматика: действительный залог, непереходный, несовершенный вид, настоящее время
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