По норме маляр за 4 дня покрасил 48 парт За сколько дней он выполнит эту работу если бы в день красил на 2 парты больше чем по норме

Гость: Гость:

Сначала надо узнать, сколько маляр покрасил парт за 1 день. 48/4=12. По условию мы должны узнать, за сколько дней маляр покрасит теже 48 парт, но, если в день будет красить на 4 парты меньше, то есть 12-4=8 парт в день. 48/8=6 дней ему понадобится, чтобы покрасить все 48 парт, крася при этом 8 парт в день.