На трёх аллеях парка посадили 80 деревьев. На первой аллее посадили на 20 деревьев б??льше, чем на второй, а на второй-на 15 деревьев меньше, чем на третьей аллее. Сколько деревьев посадили на каждой аллее
Математика
На трёх аллеях парка посадили 80 деревьев. На первой аллее посадили на 20 деревьев б??льше, чем на второй, а на второй-на 15 деревьев меньше, чем на третьей аллее. Сколько деревьев посадили на каждой аллее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20+x+x+15+x= 80 3x=45 x=15 (д) на 2 аллее 20+15=35(д) на 1 15+15=30(д) на 3 аллее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста,сделайте синтаксический разбор предложения- Оттуда уже сочился осенн??й воздух, отдающий свежестью.
Английский язык
Напиши ответ Тому Честеру.закончи предложения. Dear Tom, I am from My birthday My favourite I can I like to Your pen friend,