На трёх аллеях парка посадили 80 деревьев. На первой аллее посадили на 20 деревьев б??льше, чем на второй, а на второй-на 15 деревьев меньше, чем на третьей аллее. Сколько деревьев посадили на каждой аллее

Математика

На трёх аллеях парка посадили 80 деревьев. На первой аллее посадили на 20 деревьев б??льше, чем на второй, а на второй-на 15 деревьев меньше, чем на третьей аллее. Сколько деревьев посадили на каждой аллее

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