Угол в треугольника авс равен 120 градусов .Из точки а проведён перпендикуляр ам к прямой вс.найдите длину отврезка вм ,если ав=24 см

Геометрия
Угол в треугольника авс равен 120 градусов .Из точки а проведён перпендикуляр ам к прямой вс.найдите длину отврезка вм ,если ав=24 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(угол В  - тупой, точка М лежит на продолжении стороны ВС) Рассмoтрим треуг.ABM:     угол MBA =180 -120 = 60     УголМ =90     уголВАМ =30     АВ =24см - биссектриса Катет ВМ лежит против угла 30 и  поэтому ВМ =АВ/2 =24/2 =12см
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