Угол в треугольника авс равен 120 градусов .Из точки а проведён перпендикуляр ам к прямой вс.найдите длину отврезка вм ,если ав=24 см

Геометрия

Угол в треугольника авс равен 120 градусов .Из точки а проведён перпендикуляр ам к прямой вс.найдите длину отврезка вм ,если ав=24 см

Автор: Гость