-3(2x+5)=8(x-4) помогите решить

Алгебра
-3(2x+5)=8(x-4) помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 6x - 15 = 8x - 32 - 6x - 8x = 15 - 32 - 14x = - 17 x = 17/14 
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