1)Назовите основные железы внутренней секреции и вырабатываемые ими гормоны. 2) Cделайте предположение, к каким негативным последствиям может привести продолжительное повышение содержания адреналина в крови. 3)При диабетическ...

Химия

1)Назовите основные железы внутренней секреции и вырабатываемые ими гормоны. 2) Cделайте предположение, к каким негативным последствиям может привести продолжительное повышение содержания адреналина в крови. 3)При диабетической коме- тяжёлом осложнении сахарного диабета- человек теряет сознание, возникает угроза жизни. Симптомами приближения комы являются вялость, сонливость, упадок сил, резкое ухудшение самочувствия. Изучите этот вопрос и предположите меры первой доврачебной помощи больному при приближении комы. 4)Когда человек боится- Выделяет адреналин. Это знают собаки И, лая, бегут за ним. Когда ты вбегаешь в комнату В черёмуховом платье, За тобой залетают осы- Ты выделяешь счастье. Я знаю одного приятеля С тухлым взглядом деляги. Над ним всё летают мухи- Зависть он выделяет. В приведённом стихотворении Вознесенского говорится о гормонах счастья, радости,зависти.Решите, верно ли с биологической точки зрения такое толкование поэта или это лишь художественный образ.Обоснуйте свою точку зрения. 5)Напишите синквейн об одном из гормонов по своему выбору.

Автор: Гость