1)Назовите основные железы внутренней секреции и вырабатываемые ими гормоны. 2) Cделайте предположение, к каким негативным последствиям может привести продолжительное повышение содержания адреналина в крови. 3)При диабетическ...
Химия
1)Назовите основные железы внутренней секреции и вырабатываемые ими гормоны. 2) Cделайте предположение, к каким негативным последствиям может привести продолжительное повышение содержания адреналина в крови. 3)При диабетической коме- тяжёлом осложнении сахарного диабета- человек теряет сознание, возникает угроза жизни. Симптомами приближения комы являются вялость, сонливость, упадок сил, резкое ухудшение самочувствия. Изучите этот вопрос и предположите меры первой доврачебной помощи больному при приближении комы. 4)Когда человек боится- Выделяет адреналин. Это знают собаки И, лая, бегут за ним. Когда ты вбегаешь в комнату В черёмуховом платье, За тобой залетают осы- Ты выделяешь счастье. Я знаю одного приятеля С тухлым взглядом деляги. Над ним всё летают мухи- Зависть он выделяет. В приведённом стихотворении Вознесенского говорится о гормонах счастья, радости,зависти.Решите, верно ли с биологической точки зрения такое толкование поэта или это лишь художественный образ.Обоснуйте свою точку зрения. 5)Напишите синквейн об одном из гормонов по своему выбору.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. тимус , щитовидная железа , паращетовидная железа , надпочечники , гипофиз , эпифиз. 2. продолжительное повышенное содержание адреналина в крови может привести к истощению стенок сердца и истощению его работы. 3.при диабетической коме нужно в первую очередь больному ввести в кровь сахар , дать что-нибудь соадкое , чтобы восстановить баланс сахара. еще можно делать исскуственное дыхание , непрямой массаж сердца. 4. да, с точки зрения пожта , видение на биологические процессы выделения гормонов правильные. т.к. адренаоин выделяется под страхом , эндорфин выделяетс при чувстве радотси и счастья и т.д. 5. учителя ебагулись
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