Помогите 4 класс номер 2

Английский язык
Помогите 4 класс номер 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.big 2.cleverer 3. older 4.the funniest  5.the longest 6.more beautiful 7.the best 8.nicer 9.Interesting
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