Второе задание, под буквой б
Алгебра
Второе задание, под буквой б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2б 2p²-13p+6<0 D=169-48=121 p1=(13-11)/4=0,5 p2=(13+11)/4=6 0,5<p<6 3p²-28p+44<0 D=784-528=256 p1=(28-16)/6=2 p2=(28+16)/6=7 1/3 2<p<7 1/3 p∈(2;6)
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