Какие бывают типы мутагенов с примерами. Влияние мутагена на организм

Биология
Какие бывают типы мутагенов с примерами. Влияние мутагена на организм
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мутагены — физические и химические факторы воздействие которых на живые организмы вызывает изменения наследственных свойств (генотипа) . Мутагены разделяются на: физические (рентгеновские и гамма-лучи. радионуклиды, протоны, нейтроны и пр.) , физико-химические (волокна, асбест) , химические (пестициды, минеральные удобрения, тяжелые металлы и др.) . биологические (некоторые вирусы, бактерии) . За всю историю своего развития человечество накопило (главным образом за счет естественного мутационного процесса) так называемый генетический груз, проявляющийся в наследственных, генетически обусловленных заболеваниях. Здоровье нынешних будущих поколений людей в значительной степени зависит от того, какой генетический груз получен в наследство от предыдущих, какое количество мутаций накоплено человечеством. На данный момент известно около 2 тысяч генетических дефектов,
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