Уравнение химических реакций классификация химических реакций по различным признакам

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Классификация химических реакций по тепловому эффектуТермохимические реакции разделяют на две основные группы:экзотермические процессы, во время которых наблюдается выделение тепла (энергии);эндотермические процессы, для которых необходимо поглощение энергии извне. Классификация химических реакций. Химические реакции по изменению числа исходных и конечных веществ подразделяют на: 1. Реакции соединения - реакции, при которых из двух или нескольких веществ образуется одно новое вещество: NH3 + HCl = NH4Cl CaO + CO2 = CaCO3 2. Реакции разложения - реакции, в результате которых из одного вещества образуется несколько новых веществ: C2H5Br = C2H4 + HBr Hg(NO3)2 = Hg + 2NO2 + O2 3. Реакции замещения - реакции, в результате которых атомы простого вещества замещают в молекулах других веществ: Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4 Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 4. Реакции обмена - реакции, в результате которых два вещества обмениваются атомами или группировками атомов, образуя два новых вещества: CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O KCl + AgNO3 = AgClЇ + KNO3 По обратимости реакции делят на обратимые и необратимые. Реакции, протекающие в двух противоположных направлениях, называются обратимыми, а, соответственно, протекающие только в одном направлении - необратимыми. При необратимых реакций продукты реакции уходят из сферы реакции (выпадают в осадок, выделяются в виде газа), образуются малодиссоциирующее соединения или выделяется большое количество энергии. Классификация химических реакций по тепловому эффектуТермохимические реакции разделяют на две основные группы:экзотермические процессы, во время которых наблюдается выделение тепла (энергии);эндотермические процессы, для которых необходимо поглощение энергии извне.