Длина 60м периметр 180м чему равна ширина хоккейной площадки.
Математика
Длина 60м периметр 180м чему равна ширина хоккейной площадки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 - (60 * 2) = 60 60 : 2 = 30 м ширина
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