Выполните разбор предложения по членам предложения и частям речи. 1. Капли росы с??брались в треугольных листах травы и блестят на солнце. 2. И капли катаются по листку и не мочат его.
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Выполните разбор предложения по членам предложения и частям речи. 1. Капли росы с??брались в треугольных листах травы и блестят на солнце. 2. И капли катаются по листку и не мочат его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капли росы -сущ(одной чертой) .,собрались-глагол(двумя чертами).,в-предлог (в квадратик), треугольных-прил(волнистой)., листах травы-существительные( подчеркиваешь как дополнение(пунктиром))., и-союз(в кружочек), блестят-глаг(двумя чертами).,на - предлог (в квадратик)., солнце-сущ(подчёркиваешь как обстоятельство (точка запятая, точка запятая и тд)
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