Выполните разбор предложения по членам предложения и частям речи. 1. Капли росы с??брались в треугольных листах травы и блестят на солнце. 2. И капли катаются по листку и не мочат его.

Русский язык

Выполните разбор предложения по членам предложения и частям речи. 1. Капли росы с??брались в треугольных листах травы и блестят на солнце. 2. И капли катаются по листку и не мочат его.

Автор: Гость