Из двух городов расстояние между которыми 90 км навстречу друг другу отправились два велосипедиста они встретились через 3 часа какова скорость второго велосипедиста если скорость первого 12км/ч

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 90 км навстречу друг другу отправились два велосипедиста они встретились через 3 часа какова скорость второго велосипедиста если скорость первого 12км/ч

Автор: Гость