Из двух городов расстояние между которыми 90 км навстречу друг другу отправились два велосипедиста они встретились через 3 часа какова скорость второго велосипедиста если скорость первого 12км/ч
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 90 км навстречу друг другу отправились два велосипедиста они встретились через 3 часа какова скорость второго велосипедиста если скорость первого 12км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 12*3=36 (км)-проехал один велосипедист 2. 90-36=54 (км)-всего проехал второй велосипедист 3. 54:3=18 (км/ч)-скорость второго велосипедиста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
)Замечательно, что император постановил не брать платы с посетителей. (9)Напротив, ??тобы они чаще ходил выпиши все имена существительные в той фор...
Математика
В озере обитает почти 1400 видов животных и более 850 видов растений. из них 848 видов ж??вотных и 133 виды растений встречаются только здесь и ниг...