Антоним слова холодный,твёрдый,толстый,светлая, тихие
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Антоним слова холодный,твёрдый,толстый,светлая, тихие
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Горячи Мягкий Худой Тёмная Громкие
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