Антоним слова холодный,твёрдый,толстый,светлая, тихие

Русский язык
Антоним слова холодный,твёрдый,толстый,светлая, тихие
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Автор: Гость
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Гость:
Горячи Мягкий Худой Тёмная Громкие
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