К слову возвращаться проверочное слово возврат. Я правильно думаю?

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К слову возвращаться проверочное слово возврат. Я правильно думаю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ели ты проверяешь букву возращАться, то да,  а если вОзращаться, то эта буква не имеет проверочного слова!
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