К слову возвращаться проверочное слово возврат. Я правильно думаю?
Русский язык
К слову возвращаться проверочное слово возврат. Я правильно думаю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ели ты проверяешь букву возращАться, то да, а если вОзращаться, то эта буква не имеет проверочного слова!
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