Дать характеристику отряду гусеобразных . предствители , место обитания особенно??ти строения

Биология
Дать характеристику отряду гусеобразных . предствители , место обитания особенно??ти строения
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Отряды гусеобразные и курообразные - семейства и характеристика Отряд: Гусеобразные (Anseriformes)К гусеобразным относятся три семейства: - полулапчатые гуси ("Anseranatidae ") - утиные ("Anatidae ") - паламедеи ("Anhimidae ")Семейство: Утиные (Anatidae)  ·  Чёрная кряква  ·  Серый гусь (Anseranser)  ·  Горныйгусь (Anserindicus)  ·  Огарь (Tadornaferruginea)  ·  Свиязь (Anaspenelope)  ·  Чирок-свистунок (Anascrecca)  ·  Кряква (Anasplatyrhynchos)  ·  Чёрная кряква (Anaspoecilorhyncha)  ·  Шилохвость (Anasacuta)  ·  Чирок-трескунок (Anasquerquedula)  ·  Широконоска (Anasclypeata)  ·  Белоглазый нырок (Aythyanyroca)  ·  Хохлатая чернеть (Aythyafuligula)  ·  Луток (Mergellusalbellus)  ·  Большой крохаль (Mergusmerganser)Гусеобра́зные, или пластинчатоклю́вые (_la. Anseriformes) — отряд новонёбных птиц, в котором наряду с такими знакомыми птицами как гуси, утки, лебеди состоят и более экзотические семейства, как например паламедеи из Южной Америки.Гусеобразные являются весьма распространённым отрядом и играют большую роль в биосфере умеренных широт Земли. Некоторые виды гусеобразных имеют также сельскохозяйственное значение.ХарактеристикаВ отряде гусеобразных встречаются птицы крупной и средней величины. Самый крупный представитель отряда — лебедь-шипун, достигающий 13 кг веса. Самым мелким является чирок-свистунок, который весит около 200—300 г. Как правило, гусеобразные обладают увесистым телом и сравнительно небольшой головой, расположенной на длинной шее. За исключением паламедей, клюв широкий и плоский, на его кончике часто находится затвердение, облегчающее срывание листвы и растительного материала. По бокам края клюва зубчатые и образовывают своеобразное решето, позволяющее фильтровать съедобные частицы из воды. Особенно они развиты у крохалей, которые благодаряэти зубчикам могут удерживать в клюве пойманную рыбу.Характерным признаком гусеобразных являются перепонки между тремя направленными вперёд пальцами на ногах, важные для передвижения в воде. Они, однако, почти исчезли у паламедей и полулапчатого гуся ("Anseranassemipalmata "). Оперение водонепроницаемо и у многих видов пёстро раскрашено, в особенности у самцов. Птицы посвящают уходу за оперением много времени. Оно смазано водозащитным секретом, выделяющемся специальными железами на коже животного, которые стимулируются прикосновением клюва. Во время линьки у большинства видов старые перья выпадают почти одновременно и сразу. В это время птицы не способны летать, и для защиты от врагов самцы демонстрируют лишь очень неброскую окраску. Теплоизоляция обеспечивается толстым слоем пуха, а также подкожным слоем жира.Большинство гусеобразных отменные летуны, у них быстрый полёт с частыми взмахами крыльев. При этом перья на крыльях вибрируют, издавая характерный для каждого вида звук. Представитель этого семейства — горный гусь ("Anserindicus ") — самая высоколетающая птица в мире. Будучи перелётными птицами, многие виды преодолевают расстояния во много тысяч километров. Крылья у гусеобразных средние по величине, заострённые. По земле большинство гусеобразных, за исключением гусей и казарок, ходят не очень хорошо, переваливаясь с боку на бок. Отлично плавают и ныряют. Под водой гусеобразные проводят около 3 минут и ныряют на глубину до 40 метров. Под водой передвигаются при помощи лап, некоторые виды используют и крылья.РаспространениеВ основном, гусеобразные живут вблизи водоёмов, в частности у болот и озёр, в устьях рек и в прибрежных регионах. Многие виды проводят большую часть своей жизни в открытом море и возвращаются на сушу только для того, чтобы гнездиться. Представители этого отряда распространены на всех материках, за исключением Антарктиды. Больше всего различных видов гусеобразных можно встретить в тропиках Южной Америки, Африки и Австралии.

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