ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Осуществить цепочку превращений Ca - Ca (OH)2 - CaCl2 - CaSO4 - Ca (NO3)2

Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Осуществить цепочку превращений Ca - Ca (OH)2 - CaCl2 - CaSO4 - Ca (NO3)2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca - Ca (OH)2 - CaCl2 - CaSO4 - Ca (NO3)2 1.Ca+2H2O ⇒Ca(OH)2 ↓+H2 2.Ca(OH)2+2HCl ⇒CaCl2+2H2O 3.CaCl2+H2SO4⇒CaSO4↓+H2O 4.CaSO4+Ba(NO3)2⇒Ca(NO3)2++BaSO4↓
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