А процессе круговорота веществ в биосфере редуценты
Биология
А процессе круговорота веществ в биосфере редуценты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Редуценты это те организмы , которые разлагают органические вещества и превращают их в неорганику , то есть минеральные вещества
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