Найдите количество различных вариантов раскраски сторон правильного пятиугольн??ка в семь цветов (каждая сторона целиком красится в какой-то цвет; необязательно использовать все цвета), если не различать раскраски, переходящие ...
Математика
Найдите количество различных вариантов раскраски сторон правильного пятиугольн??ка в семь цветов (каждая сторона целиком красится в какой-то цвет; необязательно использовать все цвета), если не различать раскраски, переходящие друг в друга при повороте пятиугольника (переворачивать пятиугольник нельзя).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если все стороны должны быть разного цвета, то надо найти число размещений из 7 элементов по 5, т. е. 7*6*5*4*2*1. Можно рассуждать так: 1-ю сторону - в один из 7 цветов, итого 7 вариантов. 2-ю сторону - в один из оставшихся 6 цветов, итого 7*6, и так далее. А затем поделить это на 5, чтобы учесть повороты
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