Найдите количество различных вариантов раскраски сторон правильного пятиугольн??ка в семь цветов (каждая сторона целиком красится в какой-то цвет; необязательно использовать все цвета), если не различать раскраски, переходящие ...

Математика
Найдите количество различных вариантов раскраски сторон правильного пятиугольн??ка в семь цветов (каждая сторона целиком красится в какой-то цвет; необязательно использовать все цвета), если не различать раскраски, переходящие друг в друга при повороте пятиугольника (переворачивать пятиугольник нельзя).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если все стороны должны быть разного цвета, то надо найти число размещений из 7 элементов по 5, т. е. 7*6*5*4*2*1. Можно рассуждать так: 1-ю сторону - в один из 7 цветов, итого 7 вариантов. 2-ю сторону - в один из оставшихся 6 цветов, итого 7*6, и так далее. А затем поделить это на 5, чтобы учесть повороты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите логарифм, пожалуйста!!! ㏒₇196-2·㏒₇2
Ответить
Алгебра
Решите по действиям.
Ответить
Українська мова
Твір роздум з елементами опису природи
Ответить
Литература
Помогите сделать проект про букву А.Придумать текст для экскурсии по музею " город букв" ,рассказать о букве,как она появилась в музее.
Ответить
Математика
Что больше 8/9 или 9/9
Ответить