В озере обитает почти 1400 видов животных и более 850 видов растений. из них 848 видов ж??вотных и 133 виды растений встречаются только здесь и нигде более. нужно составить и решить задачу.

Математика

В озере обитает почти 1400 видов животных и более 850 видов растений. из них 848 видов ж??вотных и 133 виды растений встречаются только здесь и нигде более. нужно составить и решить задачу.

Автор: Гость