В озере обитает почти 1400 видов животных и более 850 видов растений. из них 848 видов ж??вотных и 133 виды растений встречаются только здесь и нигде более. нужно составить и решить задачу.
Математика
В озере обитает почти 1400 видов животных и более 850 видов растений. из них 848 видов ж??вотных и 133 виды растений встречаются только здесь и нигде более. нужно составить и решить задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос:сколько видов животных и растений встречаются и в других водоемах?(1400-848=552 животных 850-133=717 растений)
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