Как складывались отношения правителей и граждан Боспора с местными племенами?

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Боспорское царство было достаточно большое и долговечное политическое образование. Здесь, как нигде в Северном Причерноморье, взаимодействовали две цивилизации: греческая, носителями которой были греки-колонисты, и варварская - принадлежавшая сменявшим и вытеснявшим друг друга народам, кочевавшим в Северном Причерноморье (скифам, сарматам, готам, гуннам) . Результатом этого многовекового сосуществования и стал "боспорский феномен" - одна из сложнейших и увлекательных загадок древней истории . Античные города Боспора были основаны греками главным образом в VI веке до нашей эры. До объединения в единое государство большинство городов Боспора существовало самостоятельно и, очевидно, имело обыкновенное полисное устройство. Экономическую основу этих городов составляли земледелие, ремесла, рыболовство, а также торговля как с местными племенами, так и с государствами Средиземноморья. В 480 году до нашей эры часть боспорских городов объединили под своей властью Археанактиды. Что заставило независимые греческие полисы поступиться своими принципами и объединиться в единое государство, неизвестно. Возможно причиной были соседствующие с греческими городами воинственные варварские племена. В IV в. до н. э Боспор стал крупным по тому времени государственным образованием со смешанным греко-туземным населением. Это обстоятельство закономерно наложило свой отпечаток на весь социально-экономический, политический и культурный облик Боспора. Зависимость местных племен состояла в признании ими верховной власти боспорского царя, уплате дани сельскохозяйственной продукцией, участии в военных действиях. Однако они сохранили свое племенное устройство, свои обычаи, особенности быта. Группами племен руководили вожди. В III—II веках до нашей эры для Боспора возник ряд осложнений политического характера. В частности, ухудшились его отношения с окружающими племенами, особенно со скифами. С северо-востока на Боспорское государство стали наступать сарматские племена. Возможно, часть племен Брспорского царства вышла из-под его власти. В результате положение Боспора настолько ухудшилось, что ему нередко приходилось даже платить дань скифским царям и вождям других племен. Опасность со стороны скифов вынуждала строить укрепленные поселения в степной части государства. Углублялся экономический кризис. Последний правитель династии Спартокидов Перисад V, в условиях наступления местных племен и недовольства собственного населения вынужден был обратиться за помощью к Диофанту, полководцу понтийского царя Митридата VI Евпатора. Но и этот шаг не спас положения. В 107 году до н. э. произошло восстание скифов и других обездоленных слоев населения под руководством Савмака, скифа по происхождению. Восставшие овладели Пактикапеем, Феодосией и другими городами, захватили флот, убили Перисада V; Диофант бежал в Херсонес, Савмак занял царский трон, но его правление продлилось недолго. Понтийский царь Митридат VI Евпатор послал на Боспор сухопутные и морские силы во главе с Диофантом, который, присоединив к ним еще и отборные части херсонесских воинов, разгромил восставших, захватил в плен Савмака, овладел Пактикапеем и Феодосией. Событиями, приведшими к потере Боспором политической независимости, начался упадок Боспорского государства.