)Замечательно, что император постановил не брать платы с посетителей. (9)Напротив, ??тобы они чаще ходил выпиши все имена существительные в той форме в которой они стоят в предложении укажи морфологические признаки одной из фор...

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)Замечательно, что император постановил не брать платы с посетителей. (9)Напротив, ??тобы они чаще ходил выпиши все имена существительные в той форме в которой они стоят в предложении укажи морфологические признаки одной из форм имени существительного

Автор: Гость