)Замечательно, что император постановил не брать платы с посетителей. (9)Напротив, ??тобы они чаще ходил выпиши все имена существительные в той форме в которой они стоят в предложении укажи морфологические признаки одной из фор...
Русский язык
)Замечательно, что император постановил не брать платы с посетителей. (9)Напротив, ??тобы они чаще ходил выпиши все имена существительные в той форме в которой они стоят в предложении укажи морфологические признаки одной из форм имени существительного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Незнаю,но это подозрительно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В озере обитает почти 1400 видов животных и более 850 видов растений. из них 848 видов ж??вотных и 133 виды растений встречаются только здесь и ниг...