Доклад о войне 1812года. Очень надо

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Ответ дала София1232002 (на сайте http://znanija.com/) Отечественная война 1812 года оставила глубокий след в сознании российского общества, во всех слоях общественно-политической жизни. В данной статье перечислены культурные достижения и наиболее значимые произведения искусства, связанные с памятью о разгроме Наполеона в России. После победного разгрома армии Наполеона, русская армия возвращалась в Россию. В Петербурге к её встрече были сооружены Нарвские триумфальные ворота, через которые войска торжественным маршем прошествовали в северную столицу России для празднования победы. Ворота были выполнены по проекту архитектора Д. Кваренги из дерева. Уже к 20-летнему юбилею они были переделаны В. П. Стасовым в каменные, с сохранением первоначального замысла. Арку ворот увенчала колесница победы, запряжённая шестеркой боевых коней; по обеим сторонам самой арки — между её колонн — статуи русских витязей. Так же к 20-й годовщине победы, в 1834 году, на Дворцовой площади была воздвигнута величественная монументальная Александровская колонна. Она была выполнена по замыслу О. Монферрана из цельного колоссального гранитного монолита весом более 600 тонн. Фигура ангела, венчающая колонну, была исполнена Б. И. Орловским. Скульптор придал ангелу образ императора Александра I, и колонна получила название Александровской. Так как ангел с крестом находится на высоте 47,5 метров, черты лица его рассмотреть невозможно. В память об этом событии был отчеканен рубль с изображением колонны и с надписью — «Благодарная Россия 1834»[1]. В 1839 году, в новую годовщину, на Бородинском поле был сооружён в честь знаменитой битвы под деревней Бородино монумент. Это был чугунный памятник в виде пирамидальной колонны с рифлёным позолоченным куполом и венчающим его шестиконечным крестом. С западной стороны этого памятника, «…сияет икона Спаса Нерукотвореннаго» и под нею золотая надпись: «Тобою спасение наше». На других сторонах перечислены все воинские подразделения и даже неприятельские — французские, итальянские, баварские, вюртембергские, участвовавшие в этом кровавом сражении. Тут же, за оградой, находилась могила Багратиона. К открытию этого памятника были отчеканены памятные монеты крупного номинала достоинством в рубль и полтора рубля, на реверсе которых увековечено изображение «Бородинской колонны» (в 1932 году монумент был взорван вместе с могилой П. И. Багратиона)[2]. Главное здание Бородинского музеяТогда же, в 1839 году, был основан Бородинский музей, по волеизъявлению императора Николая I, который за два года до этого выкупил село Бородино для цесаревича Александра. Село стало царским имением, и тогда же был заложен главный монумент. У подножия памятника, в небольшой сторожке, поселили двух инвалидов Отечественной войны 1812 года, которые ухаживали за памятником и хранили в специально отведенной комнате первые экспонаты музея: находки с поля сражения, военные карты, предметы солдатского быта. В 1839 году в селе Бородино появился дворцово-парковый ансамбль. В этом же году впервые праздновалась годовщина Бородинского сражения с грандиозными маневрами, на которые было собрано 120 тысяч регулярного войска. На торжествах присутствовал сам император, который в течение двух недель жил в своём дворце[3]. В 70-ю годовщину изгнания Наполеона из России, в Москве было завершено строительство грандиознейшего храма Христа Спасителя. Он был возведён по замыслу императора Александра I в память об избавлении Москвы от нашествия французов[1].