Найди значение чисел если делимое ровно 96 а делитель 16

Математика
Найди значение чисел если делимое ровно 96 а делитель 16
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Гость:
Делимое делим на делитель 96/16=6 Ответ:6
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