Выполнить словообразовательный разбор выделенных слов зазвенели луговыми

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Слова для словообразовательного разбора, особенно глаголы, берутся в начальной форме, иначе может ввести в заблуждение формообразующий суффикс. Например, в глаголе ЗАЗВЕНЕЛ есть суффикс -Л-, который образовал не новое слово, а форму прошедшего времени. Глагол ЗАЗВЕНЕТЬ образован от глагола ЗВЕНЕТЬ приставочным способом. Производящая основа ЗВЕНЕ- и производная ЗАЗВЕНЕ- подчёркнуты, в слове ЗАЗВЕНЕТЬ выделите графически приставку ЗА-. Прилагательное ЛУГОВОЙ образовано от существительного ЛУГ суффиксальными способом. Производящая основа ЛУГ- и производная ЛУГОВ- подчёркнуты, в слове ЛУГОВОЙ выделите графически суффикс -ОВ-.