В классе 24 ученика. Три восьмых класса учатся в музыкальной школе. Сколько учеников этого класса не посещают музыкальную школу??????

Математика

В классе 24 ученика. Три восьмых класса учатся в музыкальной школе. Сколько учеников этого класса не посещают музыкальную школу??????

Автор: Гость