В классе 24 ученика. Три восьмых класса учатся в музыкальной школе. Сколько учеников этого класса не посещают музыкальную школу??????
Математика
В классе 24 ученика. Три восьмых класса учатся в музыкальной школе. Сколько учеников этого класса не посещают музыкальную школу??????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24* 3/8 = 9 (человек) -учатся в музык. шк. 24-9=15 (ч.) - не посещают муз. шк ответ: 15 чел.
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