Правильно ли построено это предложение? One day they will all work for you. [Однажды они все будут работать на тебя.]
Английский язык
Правильно ли построено это предложение? One day they will all work for you. [Однажды они все будут работать на тебя.]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
One day they all will work on you
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