Правильно ли построено это предложение? One day they will all work for you. [Однажды они все будут работать на тебя.]

Английский язык
Правильно ли построено это предложение? One day they will all work for you. [Однажды они все будут работать на тебя.]
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
One day they all will work on you
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Докозательством родства птиц с пресмыкающимися служит - 1 стрление яйца , 2 2 круга ??ровообращения , 3 постоянная температура тела ???
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста 9 номер
Ответить
Информатика
Знайти суму килькисть та середне арифметичне всих натуральних чисел вид 30 до 100 що кратни 3 та закинчуються на 2,4 або 8 паскаль
Ответить
Биология
Какие бывают типы мутагенов с примерами. Влияние мутагена на организм
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста решить дам 21 балл
Ответить