Знайти суму килькисть та середне арифметичне всих натуральних чисел вид 30 до 100 що кратни 3 та закинчуються на 2,4 або 8 паскаль

Информатика
Знайти суму килькисть та середне арифметичне всих натуральних чисел вид 30 до 100 що кратни 3 та закинчуються на 2,4 або 8 паскаль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var   n, s, i: integer; begin   for i:=30 to 100 do     if (i mod 3 =0) and ((i mod 10 = 2) or (i mod 10 = 4) or (i mod 10 = 8)) then     begin       n:=n+1; s:=s+i;     end;   writeln(s/n); end.
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