Знайти суму килькисть та середне арифметичне всих натуральних чисел вид 30 до 100 що кратни 3 та закинчуються на 2,4 або 8 паскаль
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Знайти суму килькисть та середне арифметичне всих натуральних чисел вид 30 до 100 що кратни 3 та закинчуються на 2,4 або 8 паскаль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var n, s, i: integer; begin for i:=30 to 100 do if (i mod 3 =0) and ((i mod 10 = 2) or (i mod 10 = 4) or (i mod 10 = 8)) then begin n:=n+1; s:=s+i; end; writeln(s/n); end.
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