Знайти суму килькисть та середне арифметичне всих натуральних чисел вид 30 до 100 що кратни 3 та закинчуються на 2,4 або 8 паскаль

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Знайти суму килькисть та середне арифметичне всих натуральних чисел вид 30 до 100 що кратни 3 та закинчуються на 2,4 або 8 паскаль

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