Помогите пожалуйста,9 номер

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200-96= 104 104 : 2 = 52 это стороны а площадь так: s= 1/2 основания на высоту высоту находим: основание делим пополам. 48 сторону мы знаем - 52 по теореме Пифагора находим высоту (52^2 = 48^2 + х^2) и решаемых по формуле площади