Определитель объём и количество газа полученного при разложении 50г бертолевой соли содержащей 7% примесей
Химия
Определитель объём и количество газа полученного при разложении 50г бертолевой соли содержащей 7% примесей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KClO3=2KCl+3O2 m(чистKClO3)=50*0,93=46.5г n(KClO3)=46.5/122.5=0.38моль 3n(O2)=2n(KClO3)=3/2*0.38=0,57моль V(O2)=0.57*22.4=12.77л
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