Ответить на вопросы: 1 Сравнить жизненный цикл папоротника и голосеменного растения. 2 Написать. Чем отличается процесс размножения цветкового растения и голосеменного растения. 3 Сравнить строение спорофита папоротника и мх...
Биология
Ответить на вопросы: 1 Сравнить жизненный цикл папоротника и голосеменного растения. 2 Написать. Чем отличается процесс размножения цветкового растения и голосеменного растения. 3 Сравнить строение спорофита папоротника и мха. 4 Сравнить строение гаметофита папоротника и мха. 5 Сравнить строение гаметофитов семенных растений и папоротников. 6 Сравнить грибы и растения, грибы и животных Даю 100 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)Голосеменные - семя лежит голо, открыто. Это все хвойные. Там видно, что семя лежит в ишечках на чешуйках открыто. Цветковые - их семя защищено в пестике и естественно имеют цветы. 3) Мхи лишь небольшие растения в виде трав, а папоротники бывают и древесные, у папоротников гаметофит и спорофит это разные растения, у них идет чередование поколений и они питаются самостоятельно, а мхи -у них спорофит паразитирует на гаметофите. 6)1. Отличия по питанию Растения – автотрофы, т.е. сами делают для себя органические вещества из неорганических (углекислого газа и воды) в процессе фотосинтеза.Животные и грибы – гетеротрофы, т.е. готовые органические вещества получают с пищей. 2. Рост или передвижение Животные способны передвигаться, растут только до начала размножения.Растения и грибы не передвигаются, зато неограниченно растут в течение всей жизни .3. Отличия по строению и работе клетки 1) Только у растений есть пластиды (хлоропаласты, лейкопласты, хромопласты)2) Только у растений есть крупная центральная вакуоль, которая занимает большую часть взрослой клетки (оболочка этой вакуоли называется тонопласт, а содержимое – клеточный сок).3) Только у животных нет клеточной стенки (плотной оболочки), у растений она есть из целлюлозы (клетчатки), а у грибов – из хитина.4) Только у животных есть клеточный центр (центриоли).5) Запасной углевод у растений – крахмал, а у животных и грибов – гликоген. а на 1,4,5 не знаю:)
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