Яку масу йукрової тростини потрібно використати щоб отримати 50кг молочної кислоти якщо масова частка сахарози в цукровій тростині становить 25%
Химия
Яку масу йукрової тростини потрібно використати щоб отримати 50кг молочної кислоти якщо масова частка сахарози в цукровій тростині становить 25%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
щоб отримати 50 кг молочної кислоти, сахарози нам потрібно в 2 рази менше, або 25кг. шукаємо масу тростини: x кг - 100% 25 кг - 25% x = (25*100)/25 x = 100
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