Вставь недостающие буквы графически обозначь их выбора в окончаниях имен прилагательных укажи падежные формы имен существительных и прилагательных
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Вставь недостающие буквы графически обозначь их выбора в окончаниях имен прилагательных укажи падежные формы имен существительных и прилагательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сфотографируйте, а то не понятно. (или напишите слова, которые нужно разобрать)
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