В чем причины неравенства получения ими доходов
Обществознание
В чем причины неравенства получения ими доходов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неравенства бывают по разным причинам: 1. счастливый случай-лотерея, везение 2. несчастный случай-инвалид 3. умом люди наделены по разному 4. в какой семье родился и какое образование или наследство получил 5. получить доходное место по знакомству 6. нарушить закон, украсть ограбить Государство должно вмешиваться и осуществлять справедливость в пунктах 2, 4-6. Есть люди которые учатся , а есть те, которые обучаются. Есть те кто работает, а есть те, которые зарабатывают.Есть те кто работают ради того что бы жить, а есть те которые живут что бы работать...Те, которые валили СССР, обещали рынок труда, который не создали. Максимум прав отдали работодателю. Какую " кость" бросят ту и сгрызут". Такой специфический капитализм.
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