В чем причины неравенства получения ими доходов

Обществознание
В чем причины неравенства получения ими доходов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неравенства бывают по разным причинам:  1. счастливый случай-лотерея, везение  2. несчастный случай-инвалид  3. умом люди наделены по разному  4. в какой семье родился и какое образование или наследство получил  5. получить доходное место по знакомству  6. нарушить закон, украсть ограбить  Государство должно вмешиваться и осуществлять справедливость в пунктах 2, 4-6.   Есть люди которые учатся , а есть те, которые обучаются.  Есть те кто работает, а есть те, которые зарабатывают.Есть те кто работают ради того что бы жить, а есть те которые живут что бы работать...Те, которые валили СССР, обещали рынок труда, который не создали. Максимум прав отдали работодателю. Какую " кость" бросят ту и сгрызут". Такой специфический капитализм.

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