Помогите пожалуйста номер 186
Математика
Помогите пожалуйста номер 186
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 часть =19 м 2 часть равна х+5 3 часть х 19+х+5+х=94 2х+24=94 2х=70 х=35 -3 часть 35+5=40-вторая часть
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