A*b+c*(a-b) помогите пожалуйста решить
Математика
A*b+c*(a-b) помогите пожалуйста решить
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Гость:
A×b+c×(a-b)=ab+ca-cb
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